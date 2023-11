Coltivando il Futuro: convegno su agricoltura, ambiente e paesaggio Sabato, 25 novembre, alle 10, al circolo della stampa di Avellino

In un'epoca in cui l'equilibrio tra sviluppo sostenibile, preservazione dell'ambiente e prosperità agricola è più cruciale che mai, l’incontro, "Coltivando il Futuro”, si prefigge di essere un punto di incontro strategico per esplorare le sfide e le opportunità connesse all'agricoltura, all'ambiente e al paesaggio nelle aree interne.



L'evento, che si terrà sabato, 25 novembre, alle 10, al circolo della stampa di Avellino, organizzato dall’Associazione Fausto Addesa mira a coinvolgere attivamente agricoltori, esperti del settore, accademici, decisori politici e cittadini interessati nel dibattito costruttivo sulla creazione di un futuro sostenibile per le aree rurali.

Argomenti Chiave:

Sostenibilità Agricola: Approfondimenti sulle pratiche agricole sostenibili, l'innovazione tecnologica e le strategie per migliorare la produttività senza compromettere la salute del suolo e la qualità dei prodotti agricoli.

Ambiente e Conservazione: Discussione sulla conservazione della biodiversità, la gestione delle risorse naturali e le strategie per mitigare gli impatti ambientali dell'agricoltura, promuovendo al contempo la conservazione degli ecosistemi locali.

Paesaggio e Identità Culturale: Esplorare il legame tra paesaggio rurale e identità culturale, e come preservare e promuovere il patrimonio storico delle aree interne.

Sfide e Opportunità Economiche: Analisi delle sfide economiche affrontate dalle comunità rurali e identificazione di opportunità per la diversificazione economica e lo sviluppo sostenibile.

Partecipazione Comunitaria: Valorizzazione del coinvolgimento attivo delle comunità locali nel processo decisionale e nella definizione di strategie per il futuro delle aree interne.

Introduce e modera la seduta Veronica Barbati - Presidente Coldiretti Avellino, intervengono: Antonio Limone - Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Generale del Mezzogiorno e Presidente dell’ Associazione Fausto Addesa, Roberto Mazzei - Capo area economica Coldiretti Campania e conclude Amalio Santoro - Consigliere comunale Avellino