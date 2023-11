Avellino: corso Umberto riapre al traffico? Macché, ecco cosa è successo Altro stop alla circolazione nei pressi di Piazza Castello senza nessun avviso per gli automobilisti

Saranno pure lavori necessari e utili per il futuro della città di Avellino ma in quanto a segnaletica e avvisi agli automobilisti siamo davvero inguaiati. Non c'è alcun rispetto per i cittadini. Con chi dobbiamo prendercela? Fatto sta che ieri è stato un delirio nel centro storico di Avellino, proprio nel momento in cui i ragazzi della Curva Sud ricordavano con grande emozione e passione le vittime della tragica sera del terremoto del 23 novembre del 1980.

Ma il buio è calato di nuovo in questa parte antica della città. Dalla tarda mattinata era già iniziato l'inferno all'incrocio tra Corso Umberto e Piazza Castello dove è stato necessario creare un nuovo blocco alla circolazione per gli interventi sulla rete dei servizi.

Naturalmente l'intervento è stato effettuato senza alcun segnale di avviso per residenti e automobilisti. A chi ha percorso in auto Corso Umberto e Piazza Castello non è rimasto altro da fare che snocciolare i nomi sul calendario per imprecare all'ennesimo disagio che si vive nel cuore antico della città. Cambierà qualcosa in futuro? Lo speriamo. Ma oggi è questo lo scenario. Confusione e approssimazione che continuano a danneggiare chi porta avanti con coraggio le attività commerciali in quest'arteria storica sperando in un futuro diverso. Che arrivi prima che sia troppo tardi.