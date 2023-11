Violenza sulle donne, Avellino scende in piazza per Giulia e le altre Il 25 novembre 2023 ore 10 il corteo partirà da Piazza Libertà, sotto la Provincia di Avellino

Asd moto club Avellino e l'associazione il bucaneve invitano la cittadinanza a prendere parte al corteo contro la violenza sulle donne, bambini e anziani.

Il 25 novembre 2023 ore 10 il corteo partirà da Piazza Libertà, sotto la Provincia di Avellino. Non è più tempo di stare a guardare. La violenza quella silenziosa fa rumore e miete vite, spezza sogni e porta sofferenza, incredulità, sgomento, paura e orrore.

Siamo in guerra con armi bianche e una cultura soporifera che blocca l'evoluzione.

L'involuzione genera chiusure mentali, la situazione è fuori controllo. Persiste una cultura svalutativa in quanto essere Donna, bambini e anziani, esseri considerati deboli e oggetti di vessazioni.

Siamo in cammino verso un cambiamento, un punto fermo, una presa di coscienza che il problema ci riguarda e come.

Inutile negarlo, siamo lontani da qualsiasi retorica e abbiamo un solo obiettivo: fare qualcosa. Non è più tollerabile. Non è più possibile contare le vittime, la lista rossa fa paura e impone rumore per ogni vita spezzata.

GIULIA E LE ALTRE NON SONO TORNATE A CASA E DIETRO QUELLE PORTE, QUELLE STORIE CI SONO TANTE FAMIGLIE, TANTI ORFANI CHE NON VIVONO PIÙ.

Facciamo rumore!