Avellino: vi mancavano? Tornano le tende da indiani per il mercatino di Natale Chi sperava in un ripensamento, semmai ispirandosi ai mercatini di Natale di Bolzano rimarrà deluso

Attenzione: stanno tornando. Eccole di nuovo le casette a forma di tenda degli indiani. Nella foto si vedono gli operai al lavoro nelle operazioni di montaggio.

Chi sperava in un ripensamento, semmai ispirandosi ai mercatini di Natale di Bolzano e Bressanone (dove le casette del Natale sono casette vere), rimarrà deluso. Ma le tende di legno sono state acquistate l'anno scorso e, quindi, è doveroso riproporle da parte dell'amministrazione comunale.

Hanno avuto successo l'anno scorso? La vicesindaca Nargi dice di sì, per giunta proprio sulla scia del successo dell'anno passato il mercatino di Natale in Piazza della Libertà viene riproposto con lo stesso stile e la stessa formula. Va bene così.

L'ultima parola toccherà agli avellinesi e soprattutto ai commercianti che intenderanno scommettere su questa iniziativa che costringerà gli espositori in un locale molto angusto e per nulla funzionale tant'è vero che l'anno scorso più di un esercente si allargò sulla pavimentazione della piazza per esporre la merce.

Ma in fondo l'importante è respirare l'area del Natale. E, alla fine, il giudizio lo daranno solo gli avellinesi...