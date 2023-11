Ritiro ingombranti ad Avellino, attivo il numero verde della "Grande" Srl Si può chiamare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30

Dallo scorso 16 novembre è partito su tutto il territorio comunale il nuovo servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti in capo alla società “Grande Srl”. E’ attivo e disponibile il numero verde del customer care. Per ottenere informazioni sulle modalità di smaltimento delle diverse frazioni della raccolta differenziata, e per prenotare il ritiro di ingombranti e Raee, sarà possibile telefonare gratuitamente, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 16, e il sabato, dalle 8:30 alle 12:30 al numero 800714002. Un operatore fornirà tutte le delucidazioni del caso.