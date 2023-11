Natale 2023 ad Avellino, Giordano: ecco quanto costa agli avellinesi Il consigliere di opposizione del Comune di Avellino

È tutto pronto per il cartellone delle festività natalizia di Avellino, in programma il concertone di Piazza Libertà con Antonello Venditti, luci in tutte le strade e un super albero, le casette dei mercatini in piazza. Una spesa non indifferente come fa notare il consigliere dell'opposizione del Comune di Avellino, Nicola Giordano che già in estate aveva evidenziato la cospicua spesa del comune per gli eventi di ferragosto. “Il sindaco Festa realizza una grande variazione di bilancio, una mega variazione di bilancio, per circa 520.000 euro che sommati ai 250.000 euro appostati in bilancio, fanno la bella cifra di 750.000 euro.

Avellino è città in predissesto, Festa chiede un sacrificio enorme ai cittadini. L'aumento dell'irpef, fa pagare le molte salate delle ZTL e non mette una lira per quanto riguarda la mensa.

Il Natale non è soltanto Luci – continua Giordano - il Natale è anche dare un sollievo alle famiglie che in questo momento hanno grandissime difficoltà.