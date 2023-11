Contributi a fondo perduto per i negozi: è online l'avviso del Comune Le domande potranno essere presentate fino alle ore 16 del prossimo 10 gennaio 2024

Contributi a fondo perduto a sostegno dei negozi localizzati nei due Distretti del commercio del Comune di Avellino. E’ on line l’avviso regionale a valere sul Bando che ha visto il capoluogo irpino il primo ad ottenere il riconoscimento dei suoi distretti, voluti dalla vicesindaco con delega al settore, Laura Nargi, dopo un percorso di concertazione durato oltre un anno: “La via dei Caracciolo” e “Le vie del Centro”. Proprio grazie a questo impegno, oggi, le attività ricadenti nei due ambiti, che ricalcano gli assi viari commerciali delle porte Ovest ed Est della città, potranno ottenere un contributo una tantum, a titolo di ristoro e senza vincolo di rendicontazione. L’importo del ristoro, concesso in regime de minimis, sarà pari alla misura massima della variazione in diminuzione dei ricavi subita nell’annualità 2020 rispetto all’annualità 2019. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso identità digitale (SPID), intestata al richiedente, accedendo al link

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto....

