Addio a Di Fede, decano dei commercianti e calciatore dell'Avellino Fofò, così era noto ai più, è stato un difensore della squadra biancoverde nella stagione 1957-58

Si è spento questa mattina all’età di 84 anni Alfonso Di Fede, protagonista negli anni ’50 e ’60 del mondo dello sport e decano del commercio ad Avellino.

Fofò, così era noto ai più, è stato un difensore della squadra biancoverde nella stagione 1957-58 (in foto il terzo in basso da sinistra, ndr), negli anni divenne anche commentatore sportivo delle gesta dei biancoverdi.

Siamo nel 1952, insieme al papà Giuseppe e al fratello Raffaele, aprì il primo negozio di moderni elettrodomestici nel capoluogo irpino.

Protagonista attivo della società civile, ben voluto da tutti, fu grazie a lui e all’impianto di amplificazione da egli installato che l’allora presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, nel maggio del ’53, riuscì a parlare ad una marea di popolo giunta in Piazza Libertà.

I funerali verranno celebrati domani mattina alle 10.00 presso la chiesa di San Ciro ad Avellino.