Violenza sulle donne, all'Amabile di Avellino una panchina rossa per Giulia Anche un minuto di "rumore" in ricordo della giovane vittima dell'ennesimo femminicidio

In memoria di Giulia Cecchettin inaugurata una panchina rossa all'Istituto Amabile di Avellino perchè, dopo aver elaborato il lutto dell'ennesimo femminicidio, è il momento di lasciare una traccia ai ragazzi e tra i ragazzi.

E allora non soltanto lo sterile ricordo ma anche un momento musicale e la lettura di una poesia. Perchè è ora di dire basta di non voltarsi dall'altra parte anche di fare rumore come chiesto da Elena Cecchettin perchè chiunque dovesse assistere a una violenza lanci l'allarme, faccia rumore per attirare l'attenzione e scongiurare altre tragedie.

"Oggi occorre elaborare il lutto - ha dichiarato la preside Antonella Pappalardo - e dare segnali forti ai ragazzi i quali devono sapere che, al di là della simbologia ormai consueta legata al fenomeno come la panchina e le scarpe rosse, esiste un numero (il 1522, ndr) a cui potersi rivolgere per chiedere aiuto in caso di violenza. Come scuola, ci siamo attrezzati organizzando un corso di educazione all'affettività - che partirà il prossimo 5 dicembre - grazie alla collaborazione che dura da tempo con lo psicologo Masotta".