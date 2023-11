Guardia di Finanza Avellino, il corpo incontra l'ufficiale psicologo Benessere e qualità della vita dei militari al centro dell'incontro tematico

Il 29 novembre 2023, presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, nell’ambito di periodiche e tematiche iniziative di gruppo riservate al personale del Corpo, si è svolto un incontro psicoeducativo presieduto dall’Ufficiale Psicologo, Capo Sezione Supporto del Comando Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza – Cap psi Martina Germini, unitamente alla dott.ssa psi Giovanna Vasto, dal titolo “Riconoscimento e gestione delle emozioni”.

Dopo il saluto di benvenuto del Comandante Provinciale - Col. Salvatore MINALE, che ha sottolineato l’importanza dell’evento per accrescere lo sviluppo di una cultura del benessere e della qualità della vita dei militari della Guardia di Finanza, gli psicologi hanno avviato il meeting fornendo, tra l’altro, spunti di riflessione utili per affrontare situazioni di criticità che possono minare il benessere psicologico del personale del Corpo, rispondendo alle domande dei partecipanti, che hanno mostrato particolare interesse agli argomenti. Tale iniziativa, così come altre della specie, evidenzia la costante attenzione rispetto alla promozione del benessere psicologico del personale da parte del Corpo della Guardia di Finanza.