Poca attenzione ai lavoratori, Denso: "Riscaldamenti regolarmente in funzione" L'azienda di Pianodardine risponde al segretario FIOM Morsa

In merito alle dichiarazioni diffuse recentemente a mezzo stampa dal segretario provinciale della FIOM, Giuseppe Morsa attraverso l’articolo del 29/11/23 intitolato “METALMECCANICI, IN IRPINIA SI FERMANO DENSO, AURUBIS e IIA” il 27 novembre u.s., la Direzione della Denso

Thermal Systems Spa, respinge con fermezza ogni pretestuosa allusione ad una mancanza di attenzione nei confronti dei lavoratori.

All’inizio del primo turno di lunedì 27 novembre scorso, l’impianto di riscaldamento era regolarmente in funzione, ma le eccezionali condizioni

climatiche caratterizzate da un anomalo ed improvviso abbassamento delle temperature, soprattutto nella giornata di domenica, hanno impedito che gli ampi ambienti di lavoro si riscaldassero con rapidità, come normalmente avviene. Da parte aziendale non vi è nessun intento di voler risparmiare, al contrario, come è noto, la mission dell’azienda è quella di produrre e di farlo nelle migliori condizioni possibili, come testimoniato da tutti gli interventi ed i miglioramenti che l’azienda costantemente introduce sul tema del riscaldamento e del raffrescamento degli ambienti di lavoro. La correttezza aziendale è confermata dai comportamenti e dal rispetto delle intese come quella del 14 giugno 2023, tant’è che al verificarsi delle condizioni concordate, l’azienda ha proceduto alla prima assunzione dei lavoratori ex staff leasing.