Salute e cura della donna: bollini rosa per la Clinica Malzoni di Avellino Nuovo riconoscimento per la clinica di viale Italia

Fondazione Onda: Cerimonia di premiazione Bollini Rosa 2024/2025 e nuovo riconoscimento per la Clinica Malzoni di Avellio. II riconoscimento biennale che Fondazione Onda attribuisce da 15 anni agli ospedali italiani per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, realizzando percorsi ottimizzati per il genere femminile, premia nuovamente la clinica di Viale Italia, fondata dal professore Carmine Malzoni.

La storica clinica, che fa parte del Network di Ricerca Neuromed, anche quest'ano ottiene la premialità assegnata per un valore qualitativamente differenziante ai servizi e percorsi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili.

Un riconoscimento molto importante confermato nel tempo per l'attenzione e alta specialità nella cura della salute della donna.

Lo scorso marzo in Senato c'era stata una cerimonia per l'assegnazione del riconoscimento al merito della cura di alcune patologie per la Clinica, come la cura dei tumori all'ovaio ed endometrio.