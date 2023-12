Pompiere per tutta la vita: l'eroe Carmine Aufiero, simbolo di tante emergenze Da oggi a riposo il capo reparto del comando provinciale di Avellino

Il capo reparto Carmine Aufiero da oggi primo dicembre sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età, ma rimarrà sempre un componente della grande famiglia dei vigili del fuoco anche se in una veste diversa, perchè "pompiere" si resta per tutta la vita.

Così lo descrive Pellegrino Iandolo: "Carmine al termine del corso di addestramento svolto presso le scuole centrali antincendi di Roma Capannelle, è stato assegnato al comando di Varese nell’aprile 1994, per poi essere trasferito al comando di Napoli nel giugno 1996 e da febbraio 1997 alla sede di Avellino.

Durante i suoi trenta anni di servizio ha preso parte a molteplici calamità naturali, come quella nelle regioni di Umbria e Marche colpite dal sisma del 97, ai soccorsi per il dissesto idrogeologico di Quindici del 1998 e a quello di Cervinara del 1999, all’emergenza rifiuti in Campania tra il 2007 ed il 2008.

Ancora ha preso parte al sisma del 2009 in Abruzzo, con un numero di 17 missioni con squadre Saf, (speleo-alpino-fluviali), all’emergenza del sisma in Emilia Romagna del 2012, ed Italia Centrale del 2016 con n. 8 missioni svolte è all’emergenza neve in Irpinia, e per tali attività ha ricevuto diversi encomi, elogi e benemerenze.

Ha svolto attività di istruttore professionale di rilevanza nazionale, fornendo un supporto altamente qualificato al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in diversi corsi quali allievi, ispettori, vice- direttori operativi presso le scuole centrali antincendio e la scuola di formazione operativa, ricevendo sempre grandi apprezzamenti per le elevati doti professionali.

Di particolare rilievo gli interventi svolti quale Saf avanzato, massimo soccorritore di superficie

acquatica, sempre conseguendo importanti risultati."

Il comandante Mario Bellizzi, tessendone le lodi, ha ribadito che Carmine ha sempre onorato per tutta l’attività professionale svolta, il suo ruolo di vigile prima, e di capo Squadra e capo reparto istruttore dopo, con serietà, spirito di sacrificio, coraggio e competenza e unendosi a tutto il personale operativo e amministrativo del comando Irpino, gli augura un meritato riposo esprimendo tutta la sua gratitudine."