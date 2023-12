Anagni: Premio internazionale Bonifacio Ottavo al vescovo Sergio Melillo Per una cultura della pace nel mondo

In occasione della XXI edizione del premio internazionale Bonifacio Ottavo dell’accademia bonifaciana di Anagni è stato conferito dal rettore presidente Sante De Angelis e dal presidente del comitato scientifico Enrico dal Covolo il “premio internazionale Bonifacio Ottavo: "Per una cultura della Pace” al vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo ed il titolo di senatore accademico onorario per l’impegno profuso e il fattivo contributo culturale e sociale per la realizzazione degli ideali, scopi e valori richiamati dalle finalità perseguite dall’accademia bonifaciana.

L’Accademia Bonifaciana è attualmente presieduta dal suo rettore presidente Sante De Angelis, dal presidente onorario e patrono spirituale cardinale Josè Saraiva Martins e dal presidente del comitato scientifico Enrico dal Covolo.

L’opera attuata è quella espressa da Santa Romana Chiesa: divulgare la parola di Cristo, la carità e lo spirito cristiano con lo scopo principale di promuovere attività culturali, artistiche, ricreative e di beneficenza ai propri iscritti ed a tutte le persone bisognose, contribuendo in tal modo alla crescita culturale, spirituale, personale ed a una completa formazione umana e sociale.