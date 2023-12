Avellino, ecco il mega albero di Natale al Corso: attesa per l'accensione Sarà illuminato insieme alle luminarie

E' altissimo e svetta al centro del Corso Vittorio Emanuele il mega albero di Natale di Avellino. Una lunga distesa di luci parte dal Corso e approda nel cuore antico della città. Sul sagrato della chiesa del Santissimo Rosario di Avellino è stato sistemato l'albero, punto centrale degli addobbi delle feste nel capoluogo irpino. Come da tradizione l'accensione delle luminarie e albero dovrebbe essere in programma per domani sera. Si attende la comunicazione ufficiale del Comune di Avellino. Intanto fervono i preparativi per gli eventi delle feste, che vedranno il momento apicale la sera di Capodanno con le esibizione di Antonello Venditti prima e Luchè a seguire.