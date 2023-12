Bus in fiamme sulla Variante, Air avvia indagine interna L'azienda fa sapere che sta provvedendo a dismettere i mezzi con oltre 14 anni di servizio

Nella prima mattinata di oggi un incendio ha interessato un bus della flotta di AIR Campania. Il mezzo, fuori servizio e senza nessun utente a bordo, aveva da poco lasciato il deposito di Pianodardine (Avellino). Lungo la Strada Statale 7 Bis, all’altezza del Comando dei Vigili del Fuoco, l’autista si è accorto del fumo proveniente dal vano motore, ha arrestato la marcia ed ha allertato i soccorsi. I caschi rossi, giunti immediatamente sul posto, in pochi minuti hanno spento le fiamme. Non si registrano feriti.

L’autobus, un Mercedes del 2008, aveva regolare manutenzione. L’azienda, nel manifestare rammarico per quanto successo, ha attivato le strutture tecniche e avviato un’indagine interna per conoscere le cause dell'incendio.

AIR Campania, fortemente impegnata a garantire l’efficienza dei mezzi, sta procedendo alla dismissione dei bus con oltre 14 anni di servizio. Nel 2023 sono stati rottamati 45 mezzi, altri 40 saranno dismessi a partire dal 2024 per essere sostituiti dai nuovi bus assegnati con il piano regionale di rinnovo delle flotte. Da novembre sono stati consegnati ad AIR Campania 42 nuovi bus, di cui 24 destinati ai servizi eserciti in provincia di Avellino e 18 per il bacino di Caserta. Con il nuovo anno è prevista la consegna di altri 202 mezzi nuovi.