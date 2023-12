Vigili del fuoco, 500 atleti da tutta Italia ad Avellino per la gara podistica Giornata di sport e festa per i caschi rossi. Al Corso la premiazione

Festa dell'Immacolata all'insegna dello sport per la città di Avellino che questa mattina ha ospitato la trentesima edizione del Campionato Italiano di Podismo dei Vigili del Fuoco – Memorial ”G.Nicastro- A. De Fazio” nell'ambito dell’iniziativa “Run Città di Avellino – III Trofeo Agaton”.

L’evento ha visto la partecipazione di circa 500 atleti provenienti dalla gran parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco d’Italia. Tanti i campioni ai nastri di partenza davanti alla Villa Comunale lungo Corso Vittorio Emanuele che alle 9,30 in punto hanno iniziato a correre lungo il circuito definito di 10 km: Corso Vittorio Emanuele, Viale Italia, Via Brigata, Via Roma, Corso Europa Via Matteotti per ritornare su Corso Vittorio Emanuele. Tempo massimo consentito 1h.30’ per percorrere i tre giri previsti del circuito.

Per l'occasione il Comune di Avellino ha disposto un serrato piano di controllo stradale con la chiusura di tutti i varchi di accesso al Corso Vittorio Emanuele Via Roma e Corso Europa.

Vigili del Fuoco e Sport, una storia lunga 82 anni:con la circolare n. 138 del 9 dicembre 1941 del Ministero dell’Interno sul “Servizio Ginnico Sportivo e canto corale” vennero impartite le nuove disposizioni generali per il funzionamento dei gruppi sportivi proprio presso i corpi dei Vigili del Fuoco.

Tanti i vigili del fuoco che sono diventati campioni nella vita e nello sport: oltre all'impegno sul campo si sono distinti anche nelle varie discipline.

"La gara podistica da trent'anni rappresenta un momento significativo di unione tra la cittadinanza e i Vigili del fuoco - ha dichiarato entusiasta il comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino Mario Bellizzi - Il memorial è un ‘occasione per ricordare due colleghi che si sono dedicati in modo encomiabile al Corpo. Con questa iniziativa,in linea e compatibilmente con le esigenze operative, i Vigili del Fuoco si uniscono all’obiettivo di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani e di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui, attuando concretamente il principio del diritto allo sport per tutti.