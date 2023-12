Incendio bus Air Campania, le sigle sindacali: situazione preoccupante In seguito dell'incendio del pullman Air lungo la Statale 7

Le segreterie provinciali dei Trasporti Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti, intervengono sulle criticità per la sicurezza degli utenti e dei lavoratori AirCampania. La vicenda degli incendi verificatesi ieri agli autobus di Aircampania, è preoccupante, per non dire allarmante per questo le segreterie, unitariamente, auspicano una attenta analisi su quanto accaduto. Il primo, avvenuto lungo la Strada Statale 7 ad Avellino ed il secondo, in serata, nel territorio di Ariano Irpino.

Per fortuna non si registrano feriti. Nelle more delle opportune verifiche da attuare, è necessario comunque fare il punto della situazione sulle attività di manutenzione, per le quali le organizzazioni sindacali hanno già avviato un confronto con l’azienda per migliorare i processi e i controlli sulle lavorazioni che si realizzano. Si continuerà, dunque, a perseguire l’obiettivo di efficientare un settore strategico come quello della manutenzione, per garantire sempre di più la sicurezza e comfort dei lavoratori e degli utenti.

Va da sé che va rafforzato il ricambio del parco rotabile in atto per una società come l’Aircampania, che sta assumendo un ruolo sempre più da protagonista nell’ambito del trasporto pubblico in Campania. Cogliamo l’occasione per ringraziare le forze dell’ordine e vigili del fuoco prontamente intervenute e soprattutto gli operatori di esercizio coinvolti nell’incendio, che con grande coraggio e attaccamento al lavoro hanno evitato che si propagasse ulteriormente. Le Segreterie Provinciali Avellino - Benevento".