Continua la raccolta solidale del Pino Irpino: entra nel vivo la decima edizione Domani da Morra De Sancits a Teora, 34 tappe nel cuore dell’Irpinia nel terzo giorno di Tour

È entrata nel vivo la decima edizione del Pino Irpino nella giornata con più tappe di questa speciale edizione.

Concomitante anche la giornata festiva tante persone hanno letteralmente affollato le piazze con un entusiasmo sempre crescente con il solo desiderio di voler esserci e partecipare. Tantissimi nei comitati di accoglienza sono stati i promotori “della prima ora” nei propri comuni e da dieci anni collaborano con il Pino Irpino per permettergli un’accoglienza sempre entusiasmante.

Grande commozione, infatti, nel ricordare episodi e aneddoti e una gioia poter condividere con ciascuno lo spegnimento delle dieci candeline, simbolo dell’edizione di quest’anno. Significativo anche lo scambio dei doni tra i comuni, spesso davvero vicini, che con questa occasione rafforzano e rinsaldano un legame di vicinanza e amicizia.

Dopo fatto letteralmente un giro dei comuni significativi per la produzione enologica il giro ha ripreso incontrando tantissime associazioni, istituzioni e cittadini che aspettano la carovana come appuntamento fisso del natale in Irpinia a testimonianza dell’infinita accoglienza degli irpini.

Domani la carovana prosegue per la quarta giornata di tour con 34 tappe da Morra De Sanctis a Teora passando per la Valle del Sabato, la Valle dell’Irno e le aree del Terminio.

Il Pino Irpino è un’iniziativa dell’Associazione #Irpiniativogliobene. Con il patrocinio della Provincia di Avellino. Con il sostegno di CESVOLAB. In collaborazione con PcAlive Consulting, Polilop, Monkey Adv, Mappamondo, Vincent, Auto Motor Service, MaDaCos Garden Center, Don Tonino Bello ODV

SABATO 9 DICEMBRE 2023 GIORNO 3

MORRA DE SANCTIS 8.03 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 8.29 TORELLA DEI LOMBARDI 8.52 CASTELFRANCI 9.14 CASTELVETERE SUL CALORE 9.41 CHIUSANO SAN DOMENICO 10.06 PAROLISE 10.24 SAN POTITO ULTRA 10.43 CANDIDA 11.01 MANOCALZATI 11.19 ATRIPALDA 11.39 CESINALI 11.58 AIELLO DEL SABATO 12.11 BELLIZZI 12.30 CONTRADA 12.46 MONTORO 13.09 SOLOFRA 13.35 SAN MICHELE DI SERINO 15.08 SANTO STEFANO DEL SOLE 15.25 SANTA LUCIA DI SERINO 15.44 SERINO 16.01 SALZA IRPINA 16.31 SORBO SERPICO 16.44 VOLTURARA IRPINA 17.09 MONTEMARANO 17.37 CASSANO IRPINO 18.04 MONTELLA 18.21 BAGNOLI IRPINO 18.42 NUSCO 19.09 LIONI 19.38 CAPOSELE 20.07 CALABRITTO-QUAGLIETTA 20.35 SENERCHIA 20.56 TEORA 21.48