L'arte della pietra tra radici e futuro: ecco l'evento Gal Irpinia Domani 16 dicembre, inaugurazione della piazza degli artisti

L’arte della pietra in Irpinia, tradizione, identità e futuro, è questo il senso della seconda tappa del ciclo “Le iniziative ed il territorio – Fruizione pubblica delle infrastrutture ricreativa e turistica su piccola scala”, evento promosso dal Gal Irpinia e dai Comuni di Fontanarosa, Bonito e Taurasi. L’iniziativa si svolgerà il prossimo 16 dicembre.



L’iniziativa è finanziata a valere sulla tipologia d’intervento 7.5.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Campania. Al centro dell’azione la pietra, la tradizione degli scalpellini, le prospettive di crescita dell’artigianato artistico su questo pezzo di territorio irpino.



Laboratori, workshop, degustazioni ed approfondimenti danno vita ad un programma ricco ed articolato. L’evento vede il coinvolgimento degli enti locali, dei presìdi scolastici, delle realtà produttive ed artigianali dell’area, dando così vita ad una rete che vuole essere portatrice di buone pratiche e che intende sollecitare coesione sul territorio.



“La pietra - dichiara Giovanni Maria Chieffo, presidente del Gal Irpinia - rappresenta una nobilissima tradizione del nostro territorio che abbiamo inteso valorizzare e promuovere con questo evento che rappresenta un punto di arrivo ma soprattutto di partenza. Abbiamo realizzato un intervento di sistemazione della piazza degli Artisti che è un luogo simbolo di Fontanarosa e che punta ad essere agorà dell’arte, della scultura, della pietra che è una delle nostre eccellenze. Punto di partenza per nuove opportunità legate a questa tradizione che è fortemente identitaria, legata alle nostre radici, alla forza delle nostre comunità, al nostro ingegno e alla nostra creatività”.



Si svolgeranno in contemporanea sui tre Comuni che hanno dato vita insieme al Gal Irpinia all’evento, con inizio alle ore 9.30, i laboratori artigianali dal titolo “Le mani dell’arte”.

A Fontanarosa, presso l’Istituto Comprensivo “Luigi Prisco” con il maestro Antonio Iovanna. A Taurasi appuntamento presso la biblioteca comunale con il maestro Angelo Rosato. A Bonito incontro presso l’ex convento francescano con il maestro Egidio Giovanna.



Nel pomeriggio il momento centrale dell’evento con l’inaugurazione della piazza degli Artisti – Scalpellini in località Cantarella a Fontanarosa, spazio che da sempre ha ospitato il Simposio Internazionale di Scultura. La piazza è stata riqualificata grazie ad un finanziamento erogato dal Gal Irpinia. Alle ore 17.00 il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Fontanarosa, Giuseppe Pescatore, del vice sindaco Giuseppe De Iesu e del presidente del Gal Irpinia Giovanni Maria Chieffo.



Alle ore 17.30 presso il Museo Civico di Fontanarosa, in contrada Pezza Mastrillo, il workshop. Dopo i saluti di Giuseppe Pescatore, sindaco di Fontanarosa, di Giuseppe De Pasquale, sindaco di Bonito, e di Antonio Tranfaglia, sindaco di Taurasi, introduzione di Giovanni Maria Chieffo, presidente del Gal Irpinia. Interverranno Silvio Cosato, direttore del Museo Civico di Fontanarosa, Nicola Petroccione, consigliere comunale di Fontanarosa con delega all’inclusione sociale, Romolo Pasquariello, consigliere comunale di Fontanarosa con delega alle associazioni, Erminia Cerundolo, assessore del Comune di Fontanarosa con delega al Psr e alle politiche sociali, Pamela Petrillo, dirigente dell’Istituto Comprensivo Luigi Prisco di Fontanarosa, e Maria Ullucci, dirigente dell’Istituto Comprensivo “Raimondo Guarini”. Le conclusioni saranno affidate a Fiorella Pagliuca, dirigente ambito territoriale di Avellino – Ministero dell’Istruzione e del Merito, e a Maurizio Petracca, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania. L’incontro sarà coordinato dal giornalista Gaetano Amato.



Alle ore 19.30 degustazione dal titolo “Sensazioni dell’Irpinia: assaggi di tradizione, sapori di abilità, gusti di natura”.