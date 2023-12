Natale ad Ariano: Tutto pronto per la maratona della solidarietà a tavola Un esercito di volontari in campo oggi e domani. Ecco le iniziative

Vigilia di Natale all’insegna della solidarietà. Volontari pronti per la distribuzione del pranzo nelle case. Così come accaduto con la raccolta alimentare, ci sarà una grande sinergia tra le varie associazioni: Croce rossa, Aios, Voglia di sorrisi, Valentina un Angelo per la Vita, Fratres, grazie al sostegno del Banco Alimentare e al patrocinio del comune e dell’azienda speciale consortile per la gestione associata delle politiche sociali nei comuni dell'ambito territoriale A1. Sarà la sede Vita di via Villa Caracciolo, il quartier generale dell'iniziativa. E' qui che verrà preparato stamane il pranzo per poi essere distribuito direttamente a persone sole, famiglie in difficoltà e disabili. Si tratta di un’iniziativa ormai collaudata, particolarmente sentita dal presidente Guglielmo Ventre il quale ha ringraziato sin da ora, tutti coloro che saranno impegnati, in prima linea al fianco degli ultimi in questa giornata.

E domani si replica sul versante opposto. Da rione Martiri e Cardito.

Cambio di location per il pranzo di Natale. La sede scelta quest'anno è il centro sociale nel piano di zona accanto al palazzetto dello sport. L'appuntamento è alle 12.30.

Iniziativa curata come sempre nei minimi dettagli da Maria Spina Pratola e la sua squadra di volontari. Chi vuole può ancora contattarci al numero 339.4865023. Si tratta di una iniziativa aperta a tutti coloro che non potranno permettersi di trascorrere un Natale sereno. “Noi ci saremo e attraverso questo pranzo tradizionale, proveremo a restituire un sorriso. Ringraziamo di cuore quanti si sono prodigati, commercianti, imprenditori, tutti coloro che hanno contribuito in vari modi per sostenere la nostra iniziativa.