Avellino, Summer Festival: attesa la decisione del gip sul rinvio a giudizio Nel pomeriggio la decisione del gip dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm

di Paola Iandolo

E' attesa la decisione del Gup del Tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza per i cinque indagati nell'inchiesta condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino sul “Summer Festival”, il concertone dell’estate 2023. Da poco sono terminate le discussioni degli avvocati che hanno chiesto il proscioglimento dei loro assistiti, mentre il pm Santosuosso ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio.

Stamattina sono comparsi davanti al gup del tribunale di Avellino i cinque imputati, tra i quali l'ex assessore agli eventi, insieme a un funzionario comunale, a un dirigente del Comune di Avellino e i due titolari della società East Side che aveva in esclusiva i cantanti Achille Lauro, Tananai e Gaia, gli stessi artisti che si erano esibiti sul palco di Piazza by Libertà il 16 agosto 2023 nel “concertone”.