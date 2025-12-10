Catanzaro-Avellino, al via la prevendita: tutti i dettagli

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Catanzaro – Avellino che verrà disputata sabato 13 dicembre 2025 alle ore 17:15 e valevole per la 16^ giornata del campionato di serie B è partita la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Ceravolo” di Catanzaro per un totale di 750 posti.
I ticket saranno acquistabili liberamente, senza obbligo di fidelity card, online e presso i punti vendita del circuito TicketOne.
I biglietti avranno un costo di 17,50 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni.
I residenti in provincia di Avellino potranno acquistare soltanto i biglietti per il settore ospiti.
La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di venerdì 12 dicembre 2025.