"Crisi Menarini? Banco di prova per il Presidente Fico" La riunione del direttivo oggi a Flumeri

"Questa mattina a Flumeri c'è stata la riunione del direttivo Fismic di Menarini, guidati dall’ RSU Giovanni Garofano. Il grido di allarme lanciato pochi giorni fa da Vittorio Civitillo, del blocco del mercato pubblico degli autobus è un segnale di forte preoccupazione per tutti. Il rischio fondato del ritorno alla cassa integrazione per Flumeri, può essere scongiurato se Governo e Regioni accelerano sulla gara Consip. Bisogna sbloccare gli ordini dei 1000 autobus della gara nazionale Consip. La Regione Campania può da subito, procedere con ACAMIR dando il via libera alla commessa dei 100 autobus per Flumeri. Sarà il primo banco di prova per il nuovo Presidente Roberto Fico, dichiara il Segretario Generale della Fismic Irpina Giuseppe Zaolino. Da metà febbraio la fabbrica inizierà a fermarsi e la cassa integrazione sarà inevitabile. Fico potrebbe convocarci a Napoli e dare il buon esempio come Regione. Sarebbe un modo coerente per aiutare le zone interne, limitando i ritardi del Governo e delle altre Regioni." Così la Fisimic in una nota.