Crisi idrica, sindaci a Roma. Cantalamessa (Lega): Cosa c'entra il Governo? Così il senatore Gianluca Cantalamessa, commissario Lega provincia di Avellino

"Osservo con attenzione e stupore la manifestazione organizzata per oggi davanti a Montecitorio da alcuni sindaci dell'Irpinia e del Sannio. Pur comprendendo la volontà di richiamare l'attenzione sullo stato drammatico della rete idrica dell'Alto Calore, respingo al mittente ogni tentativo di attribuire al Governo responsabilità che, per legge, sono in capo alla Regione Campania e alla governance dell'ente gestore". Così il senatore Gianluca Cantalamessa, commissario Lega provincia di Avellino. "La rete idrica dell'Alto Calore perde fino al 70% dell'acqua immessa e vive una crisi strutturale determinata da anni di cattiva amministrazione. Non lo affermo per polemica politica, ma perché è un dato di fatto che continua a produrre interruzioni del servizio e gravi disagi per famiglie, imprese e istituzioni locali. Il Governo, dal canto suo, ha già dimostrato di voler intervenire sul sistema idrico nazionale con investimenti significativi, pari a 2,8 miliardi di euro, e si è dichiarato disponibile a sostenere anche l'Irpinia. Tuttavia, ogni risorsa messa a disposizione deve essere garantita da una gestione responsabile e da un utilizzo che non si trasformi nell'ennesima spesa a perdere. È necessario che la Regione e i sindaci esercitino fino in fondo le loro competenze, mettendo finalmente in sicurezza la società Alto Calore e definendo un piano credibile di interventi", aggiunge Cantalamessa. Per l'esponente della Lega "la crisi dell'acqua in Irpinia non è improvvisa, né imprevedibile: è il risultato di scelte sbagliate e di una gestione che negli anni non ha saputo cogliere le opportunità di modernizzazione. Per quanto mi riguarda, resto disponibile a collaborare affinché il territorio possa finalmente ottenere una rete idrica efficiente. Ma è indispensabile che chi ha il dovere di governare questa partita - la Regione e gli amministratori dell'Alto Calore - assuma fino in fondo il proprio ruolo, senza scaricare altrove ritardi e inadempienze".