Avellino: inchiesta Summer Festival, il gup manda tutti a giudizio Il processo per loro inizierà il 13 maggio davanti al giudice monocratico Fabrizio Ciccone

Summer Fest 2023: tutti rinviati a giudizio. Il processo per l'ex assessore agli eventi, per il dirigente comunale, il funzionario e i titolari della società inizierà il 13 maggio 2026. A rinviarli a giudizio il gup del tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza. Ad avviso degli inquirenti sarebbe stato l'ex assessore a determinare l’accordo tra la società East Side Srls e la società che aveva l’esclusiva sui cantanti Achille Lauro, Tananai e Gaia, gli stessi che si erano esibiti sul palco di Piazza Libertà il 16 agosto 2023 nel “concertone” dell'estate 2023. Grazie alla sua intermediazione sarebbe stato siglato l'accordo finito al centro delle indagini.

La ricostruzione della Procura

L’accordo tra la Word Music (non coinvolta nell'inchiesta) e la East Side Srl è stato sottoscritto il 12 luglio 2023 e ad avviso della Procura, guidata da Domenico Airoma, la società - era priva di documentata esperienza pregressa.

La società aveva mutato il suo codice Ateco solo il 31 luglio 2023, inserendo tra le attività anche l’organizzazione di spettacoli musicali, manifestazioni artistiche, concerti.

Per ora si tratta di una contestazione provvisoria mossa per tutti gli indagati, difesi in aula dagli avvocati Gaetano Aufiero e Stefano Vozella, Giuseppe Saccone, Pasquale Giovanelli, Antonio Iannaccone e Francesco Castellano.