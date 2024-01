Atripalda, Lamorgese agli studenti: "Anche dal Sud si può arrivare ai vertici" L'ex Ministro degli Interni ha incontrato i ragazzi delle quinte classi del "De Caprariis"

Autonomia differenziata e sicurezza, l'ex ministro degli interni Luciana Lamorgese ha incontrato gli studenti del liceo scientifico De Caprariis di Atripalda.

L’iniziativa si colloca all’interno del Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali (PESES) promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Dalla Lamorgese, che ha vissuto anche ad Avellino, quando il papà era prefetto, un messaggio ai ragazzi delle quinte classi. "Anche dal Sud si può arrivare ai vertici delle istituzioni. Sono una donna del sud, conosco questo territorio e io sono l'esempio che con passione e impegno si può arrivare a ricoprire cariche importanti, anche partendo dal profondo Sud”.

Durante il suo operato con il Conte-bis e il governo Draghi, spesso la Lamorgese è finita nel bersaglio delle critiche su migranti e sicurezza nelle grandi città. Oggi, con un governo di centrodestra, la situazione non è cambiata. “Credo che questi siano temi da non cavalcare in campagna elettorale, perchè i problemi non sono di questo o quel ministro. Piuttosto bisogna lavorare in una cornice europea per cercare una strategia condivisa e almeno mitigare le difficoltà”.

Il tema dell'incontro era quello della disparità di genere, di reddito di opportunità ma anche territoriali e allora il pensiero va subito all'autonomia differenziata, alla dicotonomia Nord-Sud. “E' innegabile che il mondo dell'imprenditoria è al Nord, che i redditi più alti sono al Nord quindi credo si debba lavorare in un'ottica di solidarietà perchè il rischio è quello di creare sperequazioni”.