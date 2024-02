Sanremo, maxischermo a San Michele di Serino: Forza BigMama, siamo tutti con te Domani sera nell'oratorio parrocchiale pizza e bibita gratis

Grande attesa a San Michele di Serino per la finale di Sanremo che vedrà in lizza tra i 30 big la rapper irpina BigMama. Fervono i preparativi per seguire insieme la finale nell'Oratorio Parrocchiale, e l'amministrazione chiama la comunità all'adunata per l'appuntamento di domani sera. "Ci vediamo domani sera alle ore 20:30 presso l’oratorio parrocchiale di San Michele di Serino, per tifare tutti insieme per la nostra star Sanmichelese Marianna Bigmama Mammone.

Durante la serata per vivere un momento conviviale ed aggregante per tutta la comunità l’Amministrazione Comunale ha organizzato una pizzata di gruppo, anzi una BIG pizza per tutti i presenti. - spiega il vicesindaco Antonio Delle Grazie -. Non siamo secondi a nessuno,e grazie al nostro televoto compatto vogliamo trascinare BigMama, la nostra Marianna Mammone, alla vittoria". BigMama nata e cresciuta a San Michele di Serino, ha frequentato le scuole medie all'Enrico Cocchia di Avellino e le superiori al Liceo Mancini è un'irpina doc, che sta portando in alto l'orgoglio della provincia da cui arriva".