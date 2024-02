Schianto in minicar, uno striscione all'Imbriani per Mario: "Lotta con noi" Allo stadio Partenio ieri maglietta bianche e scritte per il sedicenne grave al Moscati

Uno striscione affisso fuori la scuola, in cui tutti pregano per luo. Resta intubato, nella rianimazione dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, Mario il ragazzo di appena 16 anni coinvolto nella notte tra sabato e domenica in un incidente stradale in centro città, a via Tagliamento. La vita dello studente del Liceo Imbriani di Avellino, che al momento dell’impatto era alla guida della sua minicar, resta appesa a un filo. Ieri, il ragazzo residente ad Alvanella Monteforte Irpino è stato sottoposto a un lungo intervento neurochirurgico, dall'equipe medica del dottor Angelo Storti, durato più di tre ore, che si è reso necessario per il forte trauma cranico riportato a seguito dell'incidente. Intervento tecnicamente riuscito, ma il quadro clinico resta complesso con le prossime ore che saranno decisive. Scossi i compagni di classe e gli insegnanti dell'Imbriani che, in mattinata, hanno affisso uno striscione all'esterno della scuola "Lotta co' noi" per tutti parla la professoressa Palmira Petretta che spiega: sono ore di ansia per tutta la comunità scolastica, ci auguriamo che presto il nostro caro studente torni presto a scuola".