Acido sull'auto di Buonopane: "Non ho nemici, spero sia stata una bravata" Il sindaco di Montella e presidente della Provincia: nessuna tensione in paese

I carabinieri di Montella stanno visionando i filmati della videosorveglianza del paese, per risalire all'identità della persona, che l'altra notte ha versato acido sull'auto berlina del sindaco Rizieri Buonopane. Il primo cittadino del comune altirpino e presidente della Provincia di Avellino si dice sereno e spiega: "non ho nemici, spero si sia trattato di una semplice bravata, ma voglio sapere cosa è accaduto, sotto casa mia, l'altra notte". Si indaga in paese, Buonopane ieri mattina ha presentato denuncia. " Sto ricevendo attestati di solidarietà e vicinanza, nell'attesa che le indagini diano un volto e un nome all'autore. Sono certo che in poco tempo chiariremo quanto accaduto, resta l'amarezza per l'ipotesi che si sia trattato di un atto intenzionale. Capiremo nelle prossime ore". Semplice bravata o atto intimidatorio? Il sindaco assicura che non aver ricevuto qualsivoglia minaccia . Insomma un vero e proprio giallo quello con cui sono alle prese i militari. "La videosorveglianza potrà di certo fornire elementi utili alle indagini - spiega Buonopane -. Ringrazio tutti i sindaci, referenti politici, istituzioni e sindacati che in queste ore mi hanno dimostrato vicinanza. Resto stupito per quanto avvenuto l 'altra e notte e sono fiducioso in un rapido esito delle indagini". Conclude Buonopane.