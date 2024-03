Odissea Tunnel ad Avellino, slitta ancora l'apertura: manca l'ultimo parere Prima l'annuncio degli uffici, ma manca un via libera e si rimanda l'apertura

Slitta ancora l'apertura del tunnel ad Avellino. Nonostante la notizia dell'apertura al transito delle auto del sottopasso fosse stata diffusa solo pochi giorni fa dal Palazzo, viene ancora una volta rimandata. L'ultimo ok necessario per il carteggio di autorizzazione, e cioè quello provveditorato opere pubbliche, alla fine non è arrivato negli uffici di piazza del Popolo. L'attesa è durata fino ad oggi. Il risultato? Un rinvio, di qualche giorno. Gli uffici tecnici di piazza del Popolo hanno ulteriormente sollecitato l'ente e la prossima settimana ci sarà un incontro per presentare ulteriormente i carteggi. Alla fine dunque dietrofront rispetto ad una notizia che era stata diffusa dall'ente e che ora viene rimandata. Era stata annunciata per domani sabato 30 marzo 2024 l'apertura al transito delle auto del sottopasso. Tutto rinviato tra i comprensibili malumori dei cittadini.