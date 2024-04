Parroco picchiato in carcere: "Inaccettabile violenza verso un uomo di fede" Coro unanime di solidarietà per il prete che dice: li perdono ma mi fa male il cuore

Sono numerose le manifestazioni e dichiarazioni di solidarietà e sconcerto per quanto accaduto a padre Christian Sciaraffa, Parroco di S. Maria del Carmine in Calore di Mirabella Eclano e sacerdote volontario nel Carcere di Bellizzi, dove è stato vittima di una brutale e assurda aggressione. Picchiato e finito in ospedale per essere medicato, padre Christian racconta: "mi fa male il cuore a pensare a quanto accaduto, ma resterò sempre al fianco dei detenuti, degli ultimi delle persone isolate. Non ho reagito per non alimentare violenza con violenza. Provo dispiacere e dolore per chi mi ha percosso assurdamente e insensatamente. Sono un uomo di fede e continuerò a portare pace e amore in carcere".

Ad esprimere solidarietà al sacerdote, il sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero che dice: “Con grande preoccupazione e sincero dispiacere, esprimo a nome di tutta la comunità ilpiù profondo sentimento di vicinanza e solidarietà verso Padre Christian Sciaraffa.

Il nostro amato parroco è stato recentemente vittima di una brutale e inaccettabile aggressione all’interno della sezione transito dell’istituto detentivo di Avellino, un evento che ci ha profondamente scossi e addolorati.

La dedizione di Padre Christian supera di gran lunga i confini del suo servizio religioso, estendendosi a tutte quelle persone in situazioni di difficoltà che ha incontrato sul suo cammino. La sua costante opera di misericordia e sostegno emerge come un faro di altruismo e dedizione, illuminando le vie della nostra comunità con esempi di vera compassione e umanità.

Di fronte a tale evento, desidero riaffermare la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale e della nostra comunità verso Padre Christian.”