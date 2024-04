Meningite a Solofra, in terapia intensiva del Cotugno l'avvocato 45enne Il sindaco: evitare allarmismi, non è prevista profilassi per i contatti

Resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Cotugno di Napoli, l'avvocato 45enne di Solofra affetto da meningite. Il sindaco Nicola Moretti è in stretto contatto con i familiari dell'uomo, dirigente di un'azienda pubblica, che era stato prima ricoverato al Moscati di Avellino, per poi essere trasferito al Cotugno del capoluogo partenopeo, tra i centri di riferimento nazionale per la cura delle malattie infettive.

Il sindaco di Solofra, Nicola Moretti, ha disposto il rinvio per precauzione dell'evento con le scolaresche, programmato presso la sala congressi del centro Asi per questa mattina. Una misura di cautela in attesa di conoscere ogni particolare sulla tipologia di meningite contratta e sviluppata dall'uomo.

Si raccomanda cautela, evitando inutili allarmismi", conferma il primo cittadino.

"Sono in stretto contatto anche in vertici dell'Asl, che mi hanno da poco comunicato che non è prevista profilassi per i contatti stretti dell'uomo, trattandosi di meningite pneumococcica. Ma l'attenzione resta alta in paese. I presidi e docenti delle scuole sono molto preoccupati, ma mi sento di rassicurare tutti. La situazione è sotto completo controllo”.