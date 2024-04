Avellino, Gengaro pronto alla sfida elettorale: "Sogno una città migliore" Le prime dichiarazioni del candidato sindaco del campo largo

Antonio Gengaro è pronto per la sfida elettorale. "Innanzitutto – dice nell'intervista a Otto Channel tv - ringrazio tutti quelli che hanno pensato a me per questa candidatura che mi onora e che mi riempie di responsabilità. E' una battaglia molto difficile. Primo obiettivo? Far riconquistare la fiducia alla nostra comunità e lo si può fare solo se si uniti se si è veramente uniti se stiamo tutti insieme, se siamo vicini come diceva Aldo Moro, ma io credo che dobbiamo parlare delle questioni che interessano alle persone a cominciare dai servizi per gli anziani e per i bambini".

Gengaro punta molto sul riscatto di una città che oggi appare piegata su se stessa.

"E' necessario – spiega il candidato sindaco del campo largo - ricostruire condizioni della qualità della vita della nostra città puntare a migliorare la qualità dell’aria e lo si fa come una serie di misure che sono difficili da attuare. Immagino maggiore attenzione per verde pubblico, e puntare sugli asili nido comunali. Ovviamente bisogna uscire da questo isolamento provinciale nel quale siamo piombati. Avellino deve dialogare con la regione e il governo del paese perché dobbiamo mettere in campo strategie di lungo periodo. L’obiettivo deve essere quello di recuperare una funzione centrale delle città all’interno delle dinamiche regionali, avere un ruolo, creare anche occasioni di lavoro per i nostri ragazzi ma che siano occasioni di lavoro pulite trasparenti".

Gengaro spera nel contributo di quanti sosterranno la sua candidatura. "Una persona da sola non ce la può fare ma c'è bisogno di una classe dirigente come la intendeva Guido Dorso, che si faccia carico dei problemi della comunità".