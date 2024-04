Petracca: "Cinque milioni di euro per la depurazione al consorzio Asi" E’ un finanziamento utilissimo perché va nella direzione di mettere a regime gli impianti esistenti

“Con delibera della giunta regionale della Campania sono state riconosciute al consorzio Asi di Avellino risorse pari a cinque milioni di euro da utilizzare per interventi di ammodernamento e rifunzionalizzazione degli impianti della depurazione industriale sul territorio irpino.

La delibera è esecutiva dalla giornata di ieri. E’ un finanziamento utilissimo perché va nella direzione di mettere a regime gli impianti esistenti, incidendo in maniera determinante sulla delicata vertenza in essere su questo comparto così strategico. Un impegno che ho assunto in tempi non sospetti e che ho puntualmente mantenuto”. Lo dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca, presidente della commissione agricoltura della Regione Campania.

“Si tratta - aggiunge Petracca - di un provvedimento di grande rilievo e di assoluto valore perché incide su di un pezzo importantissimo del sistema produttivo provinciale, quello relativo alla depurazione industriale”.

“E’ evidente - così conclude il consigliere regionale - come di fronte a tante chiacchiere che anche su questo specifico comparto si registrano in giro ormai da tempo, c’è chi si impegna con concretezza per porre in essere le condizioni per uno sviluppo reale per i nostri territori