Campania per la salute: sostenibilità ambientale, studio e legalità Confronto tra scuola e Università per una strategia condivisa

Campania per la salute: sostenibilità ambientale, studio e legalità. E' il tema della tavola rotonda in programma domani, giovedì 11 aprile alle ore 10.00 all'istituto comprensivo statale G. Tentindo di Chiusano San Domenico, comitato organizzatore. Iniziativa che vede in campo l'osservatorio regionale gestione rifiuti prevenzione ambientale, biodiversità e salute.

Coordina Maria Neve Mazzocchi responsabile segreteria dell’Orgr. Saluti affidati a Vincenzo Bruno

dirigente scolastico Istituto Comprensivo Statale ‘G. Tentindo’ Chiusano San Domenico - Lapio - San Mango sul Calore, Carmine De Angelis sindaco di Chiusano San Domenico.

Gli interventi: Antonello Barretta direttore generale ciclo integrato delle acque e dei rifiuti valutazioni e autorizzazioni ambientali, Luigi Stefano Sorvino direttore generale Arpa Campania, Mario Ferrante direttore generale Asl di Avellino, Fiorella Pagliuca dirigente ufficio scolastico regionale della Provincia di Avellino, Roberto Melone Presidente facente funzione del Tribunale di Avellino

Seguirà il dibattito e le conclusioni affidate ad Enzo De Luca presidente osservatorio regionale gestione rifiuti Campania coordinatore sostenibilità ambientale Regione Campania.