Avellino si è fermata, centinaia in piazza: "Basta morti bianche" "Zero morti sul lavoro", questo l'obiettivo rilanciato dai segretari provinciali di Cgil e Uil

Anche Avellino si è fermata per lo sciopero di 4 ore proclamato da Cgil e Uil per dire basta alle morti sul lavoro. In centinaia con bandiere e striscioni hanno partecipato al corteo che dopo essere partito da piazza Castello ha attraversato il centro storico e piazza Libertà per arrivare davanti alla Prefettura.

"Zero morti sul lavoro", questo l'obiettivo rilanciato dai segretari provinciali di Cgil e Uil, Fiordellisi e Simeone che hanno chiesto una svolta al governo nella lotta alle morti bianche: "Serve - hanno detto - una Procura speciale con l'ipotesi di omicidio sul lavoro non è utile la patente a punti voluta dal governo". Nel corso dello sciopero, che ha causato pesanti ripercussioni sul traffico cittadino in centro, i lavoratori lungo il percorso si sono fermati per un minuto di silenzio per ricordare chi ha perso la vita sul lavoro".

Cgil e Uil hanno anche annunciato che il primo maggio la manifestazione per il lavoro si terrà a Solofra, con la partecipazione anche della Cisl.