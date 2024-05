Geronimo Stilton sabato a Pietrastornina per il concorso "Mario Piantedosi" La premiazione degli elaborati si terrà il 25 Maggio alle ore 10.30 in Piazza Salvatore Iermano

La non violenza in tutte le sue forme legate al disagio giovanile, alla povertà educativa, alla criminalità minorile : è questo il tema scelto dal Circolo Socio Culturale PetraStrumilia di Pietrastornina (Av), in occasione della IV Edizione del “Concorso a Premi Mario Piantedosi”, Direttore Didattico, originario di Pietrastornina e fondatore del Circolo.

Obiettivo del concorso, organizzato da PetraStrumilia, presieduto dal Prefetto e Ministro dell’Interno - Matteo Piantedosi, è quello di dare un contributo per educare le giovani generazioni alla non violenza. Educare alla non violenza è una sfida che riguarda tutta la società. Bisogna fornire ai giovani gli strumenti per diventare consapevoli della correttezza delle proprie azioni. La commissione esaminatrice del Concorso ha analizzato gli elaborati presentati in forma libera (tema, disegno, scultura, ceramica, prodotto multimediale, ecc.),

Gli elaborati ricevuti hanno visto una platea di giovani interessati nel raccontare esperienze ed avanzare proposte. La premiazione degli elaborati si terrà il 25 Maggio alle ore 10.30 in Piazza Salvatore Iermano a Pietrastornina.

Per la manifestazione di premiazione sarà presente, come ogni anno, Geronimo Stilton che oltre ad essere accompagnato dalla Sua mamma Elisabetta Dami, sarà presente con Sua sorella Tea Stilton.

Geronimo Stilton è lo straordinario personaggio nato da un’idea di Elisabetta Dami. La serie di libri di Geronimo Stilton, pubblicata in Italia da Edizioni Piemme Mondadori Libri, è diventata un fenomeno globale con circa 183 milioni di copie vendute.

Le opere sono tradotte in 53 lingue e distribuite in 149 nazioni così come le 3 serie animate sono distribuite in oltre 130 paesi. Tea è la sorella minore di Geronimo, ma soprattutto è “l'inviata speciale” dell'Eco del Roditore e più in generale dello Stilton Media Group. Ama il suo lavoro, ma, a differenza del fratello, non sopporta di stare troppo a lungo chiusa in un ufficio. Per lei l'avventura è all'ordine del giorno… Tea e Geronimo sono agli antipodi……. I due fratelli omaggeranno i bambini con il “ Piccolo Libro sulla Gentilezza”.

Sono previsti:

Due premi per la sezione scuole di infanzia;

due premi per la sezione scuole primarie, di cui uno per il miglior elaborato individuale e un altro per il miglior elaborato di gruppo classe;

due premi per la sezione scuole secondarie di primo grado, di cui uno per il miglior elaborato individuale e un altro per il miglior elaborato di gruppo classe;

due premi per la sezione istituti di istruzione secondaria di secondo grado, di cui uno per il miglior elaborato individuale e un altro per il miglior elaborato di gruppo classe;

un premio speciale per la categoria studenti universitari.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Il successo ottenuto nelle edizioni precedenti, conferma l’intento del Circolo Socio Culturale PetraStrumilia, di mettere al centro della propria azione tre elementi fondamentali per il futuro delle nostre comunità:il protagonismo dei giovani, lo sviluppo di modelli educativi innovativi, il senso di appartenenza alla propria terra. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Circolo PetraStrumilia.