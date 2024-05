Impatto della marcia nelle donne obese e in menopausa: ecco i benefici Si riducono i fattori infiammatori vascolari e si prevengono le malattie cardiovascolari

di Attilio Spidalieri*

La pratica di una marcia di intensità moderata nelle donne obese e in menopausa è benefica, non soltanto per ridurre l’obesità, ma anche per ridurre i fattori infiammatori vascolari, con il risultato di una protezione contro le malattie cardiovascolari. Ci si domanda quale può essere l’impatto degli esercizi di una marcia sulla composizione corporea, sui fattori infiammatori vascolari, e sulla disfunzione endoteliale.

Ventisei donne obese e in menopausa, dell’età tra 68 e 72 anni, sono state divise in un gruppo di esercizio (marcia moderata) e in un gruppo di controllo.

Dopo un programma di marcia di 12 settimane, è stata valutata la composizione corporea per mezzo di un analizzatore InBody S10, e sono stati realizzati dei test immunoenzimatici su dei campioni di sangue.

Nel gruppo di donne che si sono esercitate si è evidenziata una riduzione significativa del peso corporeo, del percento di grasso, della proteina C reattiva, dell’interleuchina 6, del fattore di necrosi tumorale, e della disfunzione endoteliale.

In conclusione, la marcia di intensità moderata si presenta come una strategia efficace per ridurre i rischi di malattie cardiovascolari nelle donne obese e in menopausa, con la diminuzione del peso corporeo e dei fattori infiammatori vascolari.

*Medico - Endocrinologo