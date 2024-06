Maraia: "La battaglia madre per difendere la Zes e la IIA" "L'Asi sta finalmente esercitando le sue funzioni istituzionali, siamo fiduciosi e non molleremo"

"Chi ha pensato che attraverso una lettera minatoria qualcuno si intimidiva si è sbagliato di grosso. All'arroganza di chi non ha rispetto nè degli operai, nè dell'azienda, nè dell 'Irpinia ha risposto oggi in modo fermo e deciso il consorzio pubblico Asi di Avellino."

E' quanto scrive in una nota Generoso Maraia in prima linea a difesa del territorio.

"L'Irpinia e gli irpini hanno alzato la testa e quella dei 600.000 mq di terreni industriali in Valle Ufita è la battaglia madre che porterà con se importanti risultati per tutti i veri imprenditori irpini e per tantissimi operai non solo di industria italiana autobus.

La posta in palio è il futuro di una intera provincia per questo combatteremo questa battaglia dei terreni industriali consapevoli delle pressioni originate dagli importanti interessi economici ma lo faremo senza paura.

Ringrazio nuovamente il presidente dell'Asi Pisano ed esprimo tutta la mia vicinanza in questo momento delicato.

In Irpinia, come nel resto della nazione, vige lo stato di diritto - conclude Maraia - che impone all'Asi di monitorare quale utilizzo si fa dei terreni che cede ai privati. L'Asi sta finalmente esercitando le sue funzioni istituzionali e la reazione spropositata rispetto alla volontà di capire quali terreni di IIA sono inutilizzati fa comprendere tante cose.

In primis abbiamo capito che non c'è mai stato un progetto industriale di IIA per rendere produttivi quei terreni anzi forse l'unico obiettivo è quello di fare della Valle Ufita un grande deserto industriale."