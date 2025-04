Patierno: "Complimenti al Cerignola, ma il destino è nelle nostre mani" "Vittoria che dedico alla mia famiglia e ai tifosi. Il giallo? Non l'ho capito"

"Sapevamo della difficoltà della partita e fare risultato qui a Catania non è da tutti". Così Cosimo Patierno ha commentato la vittoria dell'Avellino a Catania, ottenuta dai lupi con una sua doppietta. "Abbiamo fatto una grande partita e siamo contenti. Sono chiaramente felice per la doppietta. La dedico alla mia famiglia che mi è stata vicino in questi giorni. - ha spiegato l'attaccante biancoverde - Non pensavo tanto ai gol, ma pensavo alla prestazione e alla squadra per il risultato da raggiungere. Sono contento per le reti firmate su un campo difficile e in una gara importante. Il Cerignola? Abbiamo giocato di nuovo dopo una vittoria dell'Audace e faccio i complimenti ai nostri avversari. Se sono lì in classifica significa che se lo meritano, ma dobbiamo pensare chiaramente a noi. Il destino è nelle nostre mani. Il giallo? Non l'ho capito. Stavo portando calma in campo, ma l'arbitro ha deciso questo. Mi dispiace tantissimo, abbiamo comunque una rosa ampia e possiamo contare su tutti. Oggi abbiamo dato un grandissimo segnale, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Ci sono ancora tre gare e andiamo via con punti importanti. Anche la prossima gara sarà difficilissima. Avellino non centra nulla con la Serie C. Ci faceva male vedere il settore ospiti vuoto e dedichiamo la vittoria alla nostra tifoseria. Il Monopoli? Soffrirò dalla tribuna, ma i miei compagni faranno una grandissima partita".