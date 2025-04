Catania-Avellino 1-2, Biancolino: "Nuove risposte, avanti così" Il commento del tecnico biancoverde dopo la vittoria ottenuta dai lupi a Catania

"I miei ragazzi stanno rispondendo dal primo giorno, stanno facendo vedere il loro valore per ottenere il massimo dimostrando carattere. Non era facile scendere in campo con il -1 e poi anche è arrivato anche il gol subito. Sapevamo delle difficoltà che avremmo dovuto affrontare per vincere qui e siamo usciti da qui con tre punti fondamentali". Così Raffaele Biancolino ha commentato la vittoria ottenuta dall'Avellino a Catania (1-2): "Patierno? Sono arrabbiato per il giallo. È un peccato dopo una doppietta così. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Non so se era giusto o meno, ma comunque complimenti a Chicco per la doppietta. Quando bisogna fare gol in match importanti eccolo qui. Complimenti anche a Lescano. Si è messo a disposizione, si sta sacrificando. Sta dando tutto per l'obiettivo comune. Sono solo tre punti, dobbiamo ancora lottare. Tutte le gare saranno battaglie, almeno le nostre. La salita è ancora ripida, ma la squadra si è fatta trovare pronta. Sounas ha un taglio, D'Ausilio ha subito un colpo al collo del piede, farà gli accertamenti e vedremo. Speriamo che non sia niente".