Referendum Cgil: superata quota 30mila firme in Campania "Tra la gente per parlare di lavoro sicuro, stabile, dignitoso e tutelato"

Weekend di mobilitazione per la campagna referendaria della Cgil in Campania con banchetti e gazebo in tutte le province. Decine gli appuntamenti messi in campo dalle Camere del Lavoro e delle categorie nei territori per sabato 15 e domenica 16 giugno.

Nonostante siano state superate le 500mila firme in Italia, necessarie per la presentazione dei quattro quesiti da sottoporre a referendum popolare sui temi degli appalti, dei licenziamenti – tra cui l’abrogazione del Jobs Act e il ripristino dell’articolo 18 - e della precarietà, la campagna di raccolta non si ferma: ad oggi in tutta la regione sono state raccolte oltre 30mila firme, un dato sicuramente importante che spinge la nostra organizzazione a non fermarsi, continuando ad incontrare lavoratrici, lavoratori, giovani, pensionate e pensionati, cittadini per parlare di lavoro sicuro, stabile, dignitoso e tutelato.

