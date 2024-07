Da Mattarella la grazia per il primario della Brest Unit Carlo Iannace Il dottore era stato interdetto dai pubblici uffici

Arriva la grazia per il senologo e primario della breast unit dell'ospedale "Moscati" Carlo Iannace. Lo scorso 10 luglio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il provvedimento che ha concesso la grazia per la pena accessoria residua, ancora da espiare, della Interdizione dai pubblici uffici per tre anni legata al processo Welfare.