Autonomia differenziata: raccolta firme stamane ad Avellino Monito di Franco Fiordellisi, segretario provinciale Cgil Avellino

Raccolta firme stamane davanti alla villa comunale di Avellino da parte della Cgil per l'abrogazione della legge sull'autonomia differenziata. In prima linea il segretario provinciale Franco Fiordellisi:

“Se pensiamo a cosa si determinerà con la legge Calderoli autonomia differenziata, - dichiara Fiordellisi, - in questa situazione drammatica che vivono cittadin? fragili e bisognosi di cure, le scelte del governo contro i servizi pubblici, con il combinato delle disposizioni previste dall’autonomia differenziata, sarà sempre peggio. Anche per questo a tutela di tutt? i cittadin? italiani siamo attivi per l’abrogazione di norme deleterie per il buon vivere.

La tutela della salute dei cittadini, è per la Cgil prioritaria.” “La violazione di principi costituzionali,- continua Fiordellisi della Cgil Avellino- è chiara, non viene data dignità, eguaglianza e solidarietà, in questo modo viene meno la sostanza della democrazia. Lo ribadiamo sempre le nostre lotte e rivendicazioni sul lavoro, sulla dignità delle persone, sulla salute sononil sale della democrazia."