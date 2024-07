Piattaforma logistica, Confcommercio Ariano: "Opera strategica" L'intervento del presidente Nicola Grasso

Infrastruttura che si preannuncia strategica per la Valle Ufita e volano di una ripresa economica che farà sentire i suoi effetti soprattutto in Irpinia dopo le lunghi mesi di crisi, e che sorgerà al confine tra la Città di Ariano Irpino e Grottaminarda. Lavori che partiranno nel 2026 con un progetto importante per la Valle Ufita e la intera provincia di Avellino .

Dichiara Nicola Grasso di Confcommercio Campania:

“Vogliamo che questa piattaforma logistica diventi un cantiere di sviluppo e di ripresa economica per il tutto il comprensorio, nelle immediate vicinanze della nascente stazione Hirpinia della Av/Ac e con un sistema intermodale ferro/gomma a servizio delle imprese che si insedieranno, e che sarà importante anche per supportare le aziende del territorio già presenti nelle vicine area industriali e della nascente Zes".