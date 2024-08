Air: 26 milioni per l'ammodernamento della funicolare di Montevergine Air Campania, via libera a tre progetti per 32,5 milioni di euro

di Gianni Vigoroso

Tra gli 81 progetti approvati dal comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), ce ne sono 3 di Air Campania per un totale di 32,5 milioni di euro.