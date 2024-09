Confimprenditori Avellino: nuova patente a punti nei cantieri Si tratta di un dispositivo che valuta la sicurezza sul lavoro all'interno delle aziende"

Da martedì 1°ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza. A prevederlo è l’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 noto come “Decreto Pnrr 4” (convertito con Legge 56/2024).

"Si tratta di un sistema di punteggio che valuta la sicurezza sul lavoro all'interno delle aziende edili” dichiara Gerardo Santoli presidente della Confimprenditori Avellino, “è bene precisare che l’obbligo di possesso della patente riguarderà tutte le imprese e lavoratori autonomi che operano in cantiere, pertanto, non solo le imprese del settore dell’edilizia ma anche tutte quelle imprese che operano in cantiere come installatori di impianti, appaltatori per attività non edili, ecc".

La patente è rilasciata, su autocertificazione dell’impresa o del lavoratore autonomo, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in formato digitale. Il rilascio è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

A) Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

B) Adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori autonomi degli obblighi formativi previsti dal testo unico sicurezza.

C) Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (Durc).

D) Possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (Dvr).

E) Possesso della certificazione di regolarità fiscale (Durf).

F) Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ove prevista.

Sanzioni:

Le imprese o i lavoratori autonomi privi di patente o con patente con crediti inferiori a 15, che continuino a esercitare la propria attività acquisendo lavori in cantieri edili temporanei e mobili, saranno soggetti a una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, per tale violazione non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del citato decreto, esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici ex D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.

Per assistenza, informazioni più precise e aggiornate, si consiglia di contattare gli uffici della Confimprenditori Avellino al numero 0825-39385.