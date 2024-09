Treno in avaria, disagi sulla linea Circum tra Napoli e Baiano I problemi nei pressi della stazione di Volla: attivato il servizio sostitutivo

Gravi disagi alla circolazione ferroviaria stamattina per gli utenti della Circumvesuviana. In avaria il treno delle 6:31 da Napoli per Baiano.

I convogli per San Giorgio a Cremano si sono fermati a Volla, mentre quelli per il comune irpino sono partiti proprio da Volla. Per far fronte alle esigenze dei passeggeri, Eav ha istituito un servizio automobilistico sostitutivo tra Napoli e Volla.