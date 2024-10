G7 Sindaco Mirabella: "Abbiamo raccolto la sfida mettendoci cuore e passione" "Avellino, la Valle del Calore e l'Irpinia al centro dell'attenzione internazionale"

Con la riunione in prefettura ad Avellino tra il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ed i 118 sindaci irpini ha preso ufficialmente il via il G7 dei Ministri dell'Interno in Irpinia.

Nel corso dell'incontro ha preso la parola il sindaco di Mirabella Eclano, cittadina che ospita, di fatto, i lavori delle sette potenze mondiali, il quale ha voluto innanzitutto ringraziare Piantedosi per l'opportunità e poi ha voluto fare appello alla sua disponibilità e vicinanza al territorio per risolvere alcune questioni che attanagliano il territorio quali l'emergenza idrica e la microcriminalità:

"Desideriamo esprimerle i nostri più vivi ringraziamenti per questo evento straordinario che ha voluto organizzare in Irpinia, sede inconsueta rispetto alle località scelte per un'organizzazione di questa dimensione - ha detto Giancarlo Ruggiero rivolgendosi al Ministro – Il G7 in Irpinia pone la città di Avellino, quella di Mirabella Eclano e l'intera provincia al centro dell'attenzione internazionale.

L'Irpinia per tre giorni sarà capitale del mondo, la stampa nazionale ed internazionale parlerà di noi, tutti avranno consapevolezza che anche gli Irpini hanno le capacità, i mezzi e i territori adatti per organizzare un evento straordinario di questo tipo.

Lei ci ha lanciato la sfida e noi l'abbiamo accolta con entusiasmo ed orgoglio, abbiamo messo in campo tutte le nostre forze, ci siamo adoperati notte e giorno, ci abbiamo messo passione, ma soprattutto il cuore.

Le aree interne meritano occasioni come queste, il nostro territorio è pieno di cultura, di storia e di tradizioni.

Il turismo rurale cresce, l'enogastronomia di qualità si espande, le infrastrutture ferroviarie e stradali, che sono in corso di realizzazione, rappresentano un importante strumento di collegamento con le altre aree geografiche del nostro Paese.

L'Irpinia cresce e deve continuare a farlo; da questo momento non ci sentiamo secondi a nessuno, il G7 sarà per noi tutti un punto dipartenza perchè l'Irpinia ha tutti i valori e le potenzialità per assumere un ruolo importante per la Campania e l'intero Mezzogiorno.

Tra qualche ora inizieranno i lavori del G7 e saremo orgogliosi di condividere da vicino importanti decisioni che riguardano la sicurezza del nostro Paese, la criminalità, l'immigrazione, la tratta degli esseri umani e tante altre importanti questioni di carattere internazionale.

Infine, pur sapendo di uscire "fuori tema" e facendo leva sulla sua grande vicinanza che sta mostrando al nostro territorio - ha concluso il primo cittadino di Mirabella - le vorremmo sottoporre due questioni che rappresentano un incubo quotidiano per le nostre comunità, l'emergenza idrica e la microcriminalità legata ai continui furti in appartamenti».